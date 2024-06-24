مجلس الأمناء يناقش الهيكلية العامة لشبكة الإعلام العراقي

2024-06-24 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الإثنين، الهيكلية العامة لشبكة الإعلام العراقي.وقال المتحدث باسم المجلس عضو مجلس الأمناء د. أوسم ماجد غانم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عقد اليوم اجتماعه الثاني برئاسة رئيس المجلس ثائر الغانمي وحضور جميع الأعضاء وناقش فيه جملة من التفاصيل المدرجة على جدول أعماله، أبرزها مناقشة أولية للهيكلية العامة لشبكة الإعلام العراقي".وأضاف، أن "المجلس قرر أن يتوجه جميع أعضائه إلى هيئة النزاهة للكشف عن الذمم المالية الأسبوع المقبل".وأشار إلى، أن "المجلس دعا إلى عقد مؤتمر إعلامي موسع لكتابة ميثاق شرف يحفظ الخطاب الإعلامي الوطني".يذكر أن مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، باشر أمس الأحد، مهام عمله رسمياً، وقرر خلال جلسته الأولى تشكيل لجنة شكاوى وفق المادة العاشرة/ بند 12 من قانون شبكة الإعلام العراقي والبدء بإعداد النظام الداخلي بما نص عليه القانون والشروع برسم السياسة العامة لشبكة الإعلام وتحديد الاتجاهات الرئيسة وخطابها الإعلامي في ضوء مبادئ ومعايير خدمة البث العام".