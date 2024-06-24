2024-06-24 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توفي حاج عراقي من إقليم كردستان، اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024) ليصل عدد الحجاج العراقيين الذين توفوا منذ بداية موسم الحج المنصرم في الديار المقدسة الى 31 حاجاً لأسباب مختلفة.

وذكر مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، ان "الحاج المتوفى هو (فاتح جبار ستار) من مواليد 1952".

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، بشتيوان صادق، أعبن في وقت سابق اليوم الاثنين، إن 30 حاجا من الإقليم لقوا حتفهم في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن أشخاصاً من العديد من الدول قاموا بالحج بشكل غير رسمي، لكن هذا العام عانى عدد كبير من الناس من التعب أثناء مراسم الحج.

وتابع، إن أحد الأشخاص الذين ذهبوا إلى السعودية توفي رسميًا بينما ذهب الآخرون البالغ عددهم 29 شخصًا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات سفر وتوفوا هناك.

يشار الى ان وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أعلن أمس الأحد، إن عدد الحجاج الذين توفوا جراء الإجهاد الحراري بلغ 1301 شخص نحو نصفهم من مصر، و83% من محموع المتوفين من غير المصرح لهم بالحج.

وأثار العدد الكبير للحجاج المتوفين في موسم الحج هذا العام تساؤلات حول عمل وكالات السفر في مختلف البلدان، التي تقع على عاتقها مسؤولية نقل وتوجيه وإيواء الحجاج في مكة في السعودية.