شبكة اخبار الناصرية:كشفت إحصائية شهرية صادرة عن مجلس القضاء في ذي قار عن تسجيل 156 حالة طلاق خلال شهر آيار الماضي، بزيادة 8 حالات عن شهر نيسان الذي سبقه. وأشارت الإحصائية التي اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية إلى أن عدد عقود الزواج المسجلة في المحافظة خلال نفس الفترة بلغ 1669...

