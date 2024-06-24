2024-06-24 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الاثنين انتهاء عملية “مكافحة الإرهاب” التي شنت في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز بعد اعتداءات على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 19. وأكدت اللجنة مقتل 5 مهاجمين خلال العملية، من دون أن توضح إن كان بعض المهاجمين لا يزالون فارّين. وأسفر الهجوم الذي شنه […]

ظهرت المقالة روسيا تعلن انتهاء أحداث داغستان بقتل 5 من مهاجمي دور العبادة أولاً على ايشان.