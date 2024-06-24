من السليمانية.. وفاة سادس حاج كوردي في السعودية

2024-06-24 19:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للحج في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة حاج آخر من اقليم كوردستان في السعودية، ليرتفع عدد الحجاج الكورد المتوفين في السعودية هذا العام الى ستة حجاج.

وجاء في بيان مقتضب للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حاجا كورديا من اهالي مدينة السليمانية يدعى (فاتح جبار ستار)، قد توفي، اليوم الاثنين، في أحد فنادق مدينة مكة المكرمة بالسعودية" .

ولفت البيان الى ان "الحاج المتوفى قد سافر الى السعودية لأداء مناسك الحج بشكل رسمي".