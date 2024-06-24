وزيرا الداخلية والصحة يصلان النجف الأشرف للاطلاع على الإجراءات الأمنية والصحية الخاصة بمناسبة عيد الغدير

2024-06-24 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الإثنين، إلى النجف الأشرف للاطلاع على الإجراءات الأمنية والصحية الخاصة بمناسبة عيد الغدير الأغر.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وصلا إلى محافظة النجف الأشرف للاطلاع على الإجراءات الأمنية والصحية لتأمين زيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بمناسبة عيد الغدير الأغر".