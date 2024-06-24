رئيس هيئة النزاهة يعلن عن ستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

2024-06-24 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن العمل على إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لمدة 6 سنوات (2025-2030) لمكافحة الفساد، لافتة الى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومات المحلية في تطبيق ستراتيجيات مكافحة الفساد.وقال رئيس الهيئة حيدر حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة النزاهة ومنذ توليها رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حققت الكثير من الإنجازات، وبالإضافة إلى عملنا في مكافحة الفساد وجدنا الحاجة بالتوجه إلى الجانب الوقائي"، مبيناً أن "مكافحة الفساد جهد جماعي وليس فردياً والوقاية خير من العلاج لذلك توجهنا لبناء قاعدة تسمى الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وحالياً هناك 11 دولة عربية فيها ستراتيجيات والعراق متقدم في هذا المجال".وأضاف حنون، أن "هيئة النزاهة بصدد إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لـ 6 سنوات من 2025 - 2030 وستكون الستراتيجية ليس فقط التعاون مع المؤسسات الرسمية والمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية واستخدام التكنولوجيا ولكن الجديد هو إعطاء مجال واسع لأصحاب المصلحة في بناء قدرات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء مجتمع حقيقي وهي (المرأة والشباب) وكذلك أصحاب الطاقات العلمية والمهنية ليكون لهم دور في الستراتيجية".ولفت إلى أن "الستراتيجيات ليست أمراً سهلاً بل هي تطبيق عملي وفي العراق نحن نسعى لأن تطبق الستراتيجيات في السلطات الاتحادية والتوجه إلى السلطات المحلية لتكون مجالس المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق الستراتيجيات في المحافظات وفق الأسس التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".