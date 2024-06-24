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انتصاران وتعادلان في الدور المؤهل لدوري نجوم العراق

انتصاران وتعادلان في الدور المؤهل لدوري نجوم العراق
انتصاران وتعادلان في الدور المؤهل لدوري نجوم العراق
2024-06-24 20:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للأدوار النهائية للدوري العراقي الممتاز المؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024-2025. 

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق بيشمركة السليمانية على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 1-0، وفوز فريق الگرمة على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 4-0.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق المصافي سلبياً من دون أهداف.

وتعادل فريق الجولان مع ضيفه فريق الرمادي إيجابيا بنتيجة 1-1، في آخر مباريات الجولة.

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