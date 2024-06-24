السيد الحكيم: عيد الغدير رسالة وحدة وتعايش وانتظام للأمور وتماسك للمجتمعات

2024-06-24 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن عيد الغدير رسالة وحدة وتعايش وانتظام للأمور وتماسك للمجتمعات.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن " الغدير تجسيد لمسؤولية صيانة واستمرارية المشروع الإسلامي الخالد المتمم والخاتم للأديان السماوية التي قادت الإنسانية نحو أهدافها وآمالها، " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" لتصان رسالة السماء وتحفظ ديمومتها واستمراريتها، والنأي بالأمة عن منزلقات الردى".وأضاف، أن "حديث الغدير أهتم بالدرجة الأساس بموضوعة الحكم والولاية، واعتبار ذلك ركيزةً أساسية يكتمل بها الإسلام " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" فكمال الدين وتمام النعمة والرضا بالإسلام ديناً بولاية علي -أي بتنصيب الحاكم".وأشار الى أن "رسالة الغدير رسالة وحدة وتعايش وانتظام للأمور وتماسك للمجتمعات ونبذ للطائفية والعنصرية والعرقية والمناطقية واجتماع الناس ببوتقة واحدة وفي إطارٍ واحد يُحققون من خلالها مزيداً من النظام لأنفسهم، والتعايش البناء لشعوبهم".