نتائج مباريات الأدوار النهائية المؤهلة لدوري النجوم

2024-06-24 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الإثنين، أربع مباريات من الأدوار النهائية للدوري الممتاز، المؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024/ 2025.وذكر اتحاد كرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الجولة الثالثة أسفرت عن تعادل نادي الاتصالات والمصافي بدون أهداف، فيما تمكن نادي الكرمة من الفوز على الناصرية بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها كل من عنيد شعبان في الدقيقة 13، واينك في الدقيقة 15، وبرانو أوليفرا في الدقيقة 45، ومنتظر رحيم في الدقيقة 50".وأضاف الاتحاد، أن "الجولة الثالثة أسفرت أيضا عن فوز البيشمركة على ديالى بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد تقي في الدقيقة 72، فيما شهدت المباراة الرابعة التعادل الإيجابي بين الجولان والرمادي، بهدف لكل منهما، حيث أحرز هدف الجولان عمر مجباس في الدقيقة 50، فيما سجل هدف الرمادي اللاعب علي سليمان في الدقيقة 89 من عمر المباراة".