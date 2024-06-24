نقيب الصحفيين يدعو القنوات الإعلامية الى إبراز الجوانب المشرقة للعراق

2024-06-24 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاثنين، القنوات الإعلامية الى إبراز الجوانب المشرقة للعراق.وذكرت نقابة الصحفيين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "اللامي اجتمع مع مدراء القنوات الفضائية ورؤساء تحرير الصحف في مقر نقابة الصحفيين العراقيين لبحث استعدادات النقابة للاحتفالية المركزية التي ستقام بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية".وقال اللامي خلال الاجتماع - بحسب البيان - أنه "على مدراء القنوات الفضائية ورؤساء تحرير الصحف إبراز الجوانب المشرقة للعراق أمام ضيوف العراق والتأكيد على الدور الفاعل للأسرة الصحفية العراقية في نقل الحقائق أمام الرأي العام".وأكد، أن "عددا كبيرا من الشخصيات العربية والدولية من بينهم وزراء ورؤساء مؤسسات إعلامية ستحضر الى العراق لمشاركة الأسرة الصحفية احتفالاتها بهذه المناسبة الوطنية مما يتطلب الحضور من قبل الجميع والتفاعل الإيجابي مع ضيوف العراق".