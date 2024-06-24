2024-06-24 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، افتتاح مكتب خاص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في بغداد.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وتحت شعار ( غزة بطولة وصمود )، افتتحت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم مكتبها الخاص باللاجئين الفلسطينيين داخل نادي حيفا الرياضي/ مجمع البلديات في بغداد، للوقوف على احتياجات الرعايا الفلسطينيين داخل العراق".وأضاف، أن "الغاية من افتتاح المكتب زيادة قدرة المؤسسة على إدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تبسيط الإجراءات وتحديث بياناتهم، وكذلك تقديم الخدمات القانونية والإنسانية لإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجههم ضمن المنهاج الوزاري في تبسيط الإجراءات التي تخدم فئات عناية الوزارة".من جانبه، أكد مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة صفاء حسين، أن "المكتب سيوفر قاعدة بيانات خاصة باللاجئين الفلسطينيين لدعمهم، فضلاً عن توزيع المساعدات الإغاثية، وتسهيل حصولهم على كتب تأييد عن طريق الخدمة الإلكترونية إلى جميع المؤسسات الحكومية".