وزير الكهرباء يكشف لمحافظ ذي قار عن خطوات فورية لتحسين التغذية الكهربائية

2024-06-24 21:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار أن وزير الكهرباء قد أكد للمحافظ اتخاذ إجراءات آنية لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة. وتشمل هذه الإجراءات تثبيت حصة محافظة ذي قار من الكهرباء، وستتم متابعة هذه الحصة بشكل مستمر من قبل اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات لضمان عدم انقطاعها. كما وجه...

