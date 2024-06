وثائق: وزير الكهرباء يتعهد بتحسين واقع الكهرباء في ذي قار استجابة لمطالب الأهالي

2024-06-24 21:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار أن وزير الكهرباء قد استجاب سريعاً لمطالب أهالي المحافظة التي نقلها المحافظ مرتضى الإبراهيمي، والمتعلقة بتحسين واقع التيار الكهربائي في المحافظة. وأكد الوزير بحسب بيان المحافظة الذي اطلعت عليه شبكة اخبار ا لناصرية أن وزارته تعمل جاهدة على تطوير قطاع الكهرباء في...

