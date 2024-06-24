2024-06-24 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، واتخذ عدداً من القرارات التي تخص الطاقة الكهربائية فيما وجّه رئيس المجلس محمد شياع السوداني باستكمال عمليات الصيانة الاضطرارية. أدناه بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت متابعة […]

ظهرت المقالة الحكومة تتخذ قرارات بشأن الكهرباء وتلغي الاستثناءات عن المراكز الصناعية والتجارية أولاً على ايشان.