2024-06-24 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدر الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء، أكرم الكعبي، بياناً بمناسبة عيد الغدير، تحدّث فيه عن “دفاع المقاومة” عن قطاع غزة منذ شهور. وقال الكعبي في بيان ورد لـ “إيشان”: “نبارك لإمامنا الحجة بن الحسن عجّل الله تعالى فرجه الشريف والأمة الإسلامية ومراجع الدين العظام حلول عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، يوم تنصيب أمير […]

ظهرت المقالة الكعبي بمناسبة عيد الغدير: أتباع الإمام علي يسطّرون أروع ملاحم الانتصارات دفاعاً عن غزة أولاً على ايشان.