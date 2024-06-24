الكهرباء تعلن عن قرارات جديدة تخص قطاع الطاقة في ذي قار ‏

2024-06-24 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تخويل مجلس محافظة ذي قار والمحافظ بمتابعة مديري قطاعات الكهرباء ‏وتقييم العمل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): انه "تم إكمال خط ( رميلة - ناصرية ) جهد 400 ك.ف ‏"، مبينا انه "تم تشييد محطة انتاج بفرصة استثمارية في الناصرية بطاقة 3000 ميغاواط".وأضافت ان "العمل جار لإنشاء محطة بسعة 900 ميغاواط "، لافتا الى انه" تم إنجاز تأهيل الوحدة التوليدية الرابعة بمحطة الناصرية الحرارية ".وأكدت أنه "تم المضي بمشروع الدورة المركبة في محطة ذي قار الغازية"، مستدركا" مباشرة شركات الصيانة بمشاريع معالجة الاختناقات وتأهيل الشبكة".وتابعت: انه "تم تخويل مجلس المحافظة والمحافظ بمتابعة مديري قطاعات الكهرباء ‏في المحافظة وتقييم العمل".