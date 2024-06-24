الشيخ حمودي: يوم الغدير مناسبة لاستلهام قيم المحبة والتكافل

2024-06-24 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الإثنين، أن يوم الغدير مناسبة لاستلهام قيم المحبة والتسامح والتكافل، والاقتداء بنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام-.وذكر الشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "نبارك لصاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشعبنا العراقي الكريم وامتنا الإسلامية عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، مجددين بيعتنا لأمير المؤمنين وإمام الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومتضرعين لله أن يجعلنا من المتمسكين بولايته، والسائرين على نهجه، ومدرسته الشاملة التي لا تختص بطائفة دون غيرها، وإنما هي جامعة لكل المؤمنين والمسلمين والأحرار في العالم".وأضاف، أن "يوم الغدير مناسبة لاستلهام قيم المحبة والتسامح والتكافل، والاقتداء بنهج أمير المؤمنين في شجاعته وحكمته وعزيمته في بناء الدولة العادلة، والمجتمع الكريم، وتحصين أبنائه بمكارم الأخلاق والقيم الأصيلة، فليكن الغدير مناسبة تجمعنا من أجل عراق مقتدر، كامل السيادة على أرضه ومائه وسمائه وأمواله، وليكن أمير المؤمنين قدوة كل متصد للمسؤولية بأمانته، وعدله، وشجاعة موقفه، وتفانيه في خدمة الناس".وتابع أننا "نبتهل لله عز وجل أن يمن على بلدنا وشعبنا بالأمن والسلام والخير، وعلى أهلنا في غزة الصامدة الشجاعة بالنصر والغلبة على الأعداء الصهاينة، وعلى المسلمين كافة بالعزة والكرامة"، منوهاً بالقول "كل عام وأنتم بخير، الغدير يجمعنا".