المالكي: إحياء ذكرى عيد الغدير هو أقل الوفاء للنبي (ص) والالتزام بوصيته

2024-06-24 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن إحياء عيد الغدير الأغر‬⁩ هو أقل الوفاء للنبي (ص) والالتزام بوصيته.وقال المالكي في تدوينة على حسابه بمنصه "إكس"- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك للأمة الإسلامية ذكرى عيد الغدير الأغر‬⁩ ووصية النبي (ص) بولاية الإمام علي عليه السلام ليكون خط الولاية امتدادا لخط الرسالة".وأضاف، أن "إحياء هذا اليوم العظيم هو أقل الوفاء للنبي (ص) والالتزام بوصيته وبهذا الالتزام يسعد المسلمون بوحدتهم التي أجمعت على هذا اليوم، وفق الله الأمة الإسلامية وعلماءها وجماهير المؤمنين الملتزمين بالرسالة ونهج الرسول محمد ص ووصاياه وأوامره".