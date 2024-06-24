المندلاوي: مجلس النواب حرص على عطلة الغدير لمكانتها

2024-06-24 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب حرص على تشريع عطلة الغدير لمكانتها عند الشعب العراقي المسلم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الأمتين العربية والإسلامية عامًة، والشعب العراقي الكريم على وجه الخصوص، والإنسانية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالثبات على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وبالأمن والاستقرار للعراق".وأكد المندلاوي- بحسب البيان- أن "السلطة التشريعية حرصت خلال الفصل التشريعي السابق على إقرار قانون العطل الرسمية متضمناً يوم الغدير، لما لهذه المناسبة من مكانة عظيمة عند الشعب العراقي المسلم، ولما يمثله موقع أمير المؤمنين في تاريخ الأمة الإسلامية والبشرية"، مبدياً أمله بأن "يُسهم هذا العيد بمزيد من التآلف والتسامح والوحدة بين المسلمين".وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة: إن "عيد الله الأكبر هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وإن جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم لا يختلفون على مكانة الإمام علي (عليه السلام)"، داعياً إلى، "الاستفادة من علم الإمام وتجربته في إدارة شؤون الأمة، ومن حياته الزاخرة بالتضحية والعطاء ونصرة الحق والدفاع عن المظلومين ورعاية الفقراء".