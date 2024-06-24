رئاسة الجمهورية: إطلاق سراح اكثر من 12 ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم

2024-06-24 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت رئاسة الجمهورية، إطلاق سراع اكثر من 12 ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم .وذكر رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حرصا على تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال وبهدف الاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين، وبعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي".وأضاف، أن "اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز".وتابعت، انه "وبهذا الصدد تؤكد رئاسة الجمهورية الحرص الدائم لرئيس الجمهورية على استمرار العمل في هذا المجال وعدم ادخار أي جهد من شأنه ترسيخ أسس القانون وضمان تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يضمن تحقيق حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب في جميع أنحاء العراق دون أي تهاون أو تمييز".