بعد شكاوى.. رئاسة الجمهورية تتدخل لإطلاق سراح 12 ألف معتقل انتفت أسباب احتجازهم

2024-06-24 23:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية يوم الاثنين، عن قيام لجنة رئاسية بالتدخل لاطلاق سراح آلاف المحتجزين بعد ورود شكاوى.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "حرصا على تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال وبهدف الإسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين، وبعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي".

وأضاف البيان؛ أن اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز.