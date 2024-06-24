2024-06-24 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، على جاهزية كيليان مبابي نجم الديوك للمشاركة أمام بولندا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين "مبابي يتحسن يوميا، وحالته اليوم أفضل من أمس وقبل يومين، لقد تعافى من التورم الدموي، ويعتاد تدريجيا على القناع".

وأضاف المدرب الفرنسي "إنه يريد المشاركة غدا بنفس درجة الحماس والرغبة في مشاركته بالمباراة الماضية أمام هولندا".

وبشأن ارتداء كيليان مبابي القناع الطبي، قال مدرب الديوك "القناع لن يؤثر على التنفس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشكلة الوحيدة أنه "قد يؤثر على الرؤية نسبيا".

وتابع: "الهدف من القناع هو حماية اللاعب، ولا يهم أين سيشارك مبابي في عمق الهجوم أو على الأطراف، لأن الاحتكاك بالمنافس موجود في كل مكان".

وأتم ديشامب تصريحاته "يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على القناع، ففي البداية يبدو وكأنك ترتدي نظارة ثلاثية الأبعاد".