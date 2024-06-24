وزير الكهرباء: معدلات إنتاج الطاقة وصلت إلى 19 ألف ميغاواط

2024-06-24 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

وزير الكهرباء زياد فاضل:





رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع على مدار الساعة تجهيز الكهرباء

معدلات إنتاج الطاقة وصلت إلى 19 ألف ميغاواط

كل الوحدات الإنتاجية تعمل بطاقتها القصوى

هناك طفرة بالأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

سجلنا نمواً بالأحمال بلغ 20 بالمئة وهذا الارتفاع سبب مشكلة

نعمل على رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية

سنضيف 850 ميغاواط على الشبكة الوطنية

كل ملاكاتنا مستنفرة وتم إعفاء عدد من المسؤولين بالوزارة



