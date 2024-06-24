القبض على متهمين بالاعتداء على كادر مستشفى في جانب الرصافة

2024-06-24 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، مساء اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، عن إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بالاعتداء على كادر مستشفى ام البنين الأهلي في جانب الرصافة.

وذكر بيان لاعلام شرطة الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود اخبار بوجود حادث اعتداء على الكادر الطبي لمستشفى (ام البنين) وايضا تخريب محتويات المستشفى من قبل شخصين ولاذا بالفرار، تم على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة الشعب ومركز شرطة القدس حيث تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التعرف على المتهمين والقبض عليهما بوقت قياسي".

وأشار البيان الى "إيداع المتهمين التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقهما".