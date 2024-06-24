2024-06-24 23:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الاثنين، القبض على شخصين بوقت قياسي، لقيامهم بالاعتداء على كادر مستشفى ام البنين الأهلي.

وقال إعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحساوي، وردت اخبار بوجود حادث اعتداء على الكادر الطبي لمستشفى (أم البنين) وأيضا تخريب محتويات المستشفى من قبل شخصين ولاذوا بالفرار".

ولفت إلى أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة الشعب ومركز شرطة القدس، حيث تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التعرف على المتهمين والقبض عليهم ليتم ايداعهم التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

في حين أفادت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بإبعاد 33 أجنبياً من المخالفين لقانون الإقامة عبر مطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية واشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، ابعدت كوادر مديرية شؤون الإقامة (33) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي".

ولفتت إلى أن "العملية تمت بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف الانظمة كما حثت المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".