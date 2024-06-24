إطلاق سراح أكثر من 12 ألف معتقل في السجون العراقية                   

2024-06-24 23:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت رئاسة الجمهورية الأثنين، إطلاق سراح اكثر من 12 ألف معتقل وموقوف في السجون العراقية، ممن انتهت مدد محكومياتهم . وذكر رئاسة الجمهورية في بيان، أنه "حرصا على تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال وبهدف الاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين، وبعد ورود شكاوى عديدة، شكلت رئاسة الجمهورية وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي". وأضاف البيان، أن اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات، أسفرت عن إطلاق سراح أكثر من اثني عشر ألف معتقل وموقوف