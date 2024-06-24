2024-06-24 23:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

وافق الاتحاد الأوروبي الإثنين، على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1,4 مليار يورو (1,5 مليار دولار) تم جمعها من أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزا بذلك معارضة المجر. ووقّع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ خطة لبدء استخدام أموال متأتية من فوائد نحو 200 مليار يورو مجمّدة في الاتحاد الأوروبي منذ أن باشرت روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022. واوضح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن شريحة الأموال تأتي من الأرباح غير المرتقبة المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا ولا شأن لها بالأصول بحد ذاتها. وتعد هذه الأموال جزء من فوائد سنوية بنحو ثلاثة