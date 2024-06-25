وزير النفط: العراق سيتوقف عن استيراد الغاز بعد إكمال المشاريع الاستثمارية

2024-06-25 00:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير النفط حيان عبد الغني، العراق سيتوقف عن استيراد الغاز بعد إكمال المشاريع الاستثمارية.وقال عبد الغني خلال جلسة مجلس الوزراء تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الغاز الإيراني مستمر في تجهيز محطات الكهرباء"، لافتا الى أن "كميات الغاز المستورد لا تكفي لتشغيل جميع محطات الكهرباء".وأضاف، أن "إنتاج الغاز الجاف في العراق تجاوز ألفي مليون قدم مكعب"، مبينا أنه "سجلنا ارتفاعاً بنسبة استثمار الغاز خلال العام الحالي".وتابع: " ماضون في تنفيذ 8 مشاريع رئيسة لاستثمار الغاز المصاحب"، منوها بانه "سيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة الشمسية العام المقبل".وأشار إلى ان "المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية تتضمن توفير 250 ميغاواط"، مؤكدا "عقدنا عدداً من الاتفاقيات لاستثمار غاز الضغط الواطئ".ولفت الى "حرص الوزارة على استثمار الغاز وإيقاف حرقه"، مؤكدا "توقيع عقد استثمار غاز المنصورية".