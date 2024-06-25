وزير الكهرباء: معدلات إنتاج الطاقة وصلت إلى 26 ألف ميغاواط

2024-06-25 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن معدلات إنتاج الطاقة وصلت إلى 26 ألف ميغاواط.وقال فاضل خلال جلسة مجلس الوزراء تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء يتابع على مدار الساعة تجهيز الكهرباء"، لافتا إلى أن "معدلات إنتاج الطاقة وصلت إلى 26 ألف ميغاواط".وأضاف، أن "كل الوحدات الإنتاجية تعمل بطاقتها القصوى"، مبينا أن "هناك طفرة بالأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".وتابع، " سجلنا نمواً بالأحمال بلغ 20 بالمئة وهذا الارتفاع سبب مشكلة"، مؤكدا أنه "نعمل على رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية".