درجال يخرج عن صمته بشأن أزمة الزوراء: أقف على مسافة واحدة من الجميع

2024-06-25 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، أنه يقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع العناوين المنضوية تحت لواءِ الاتحاد.

ونقل بيان لاعلام الاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، عن درجال قوله، إنه "لا يمكنُ أن يسمحَ لنفسه بالتدخلِ أو الالتفاف على أي قراراتٍ تصدر من القضاءِ المُحترم، ولا من مركزِ التسوية والتحكيم الذي يعدُّ أعلى جهة قضائيّة في القطاعِ الرياضي".

وأضاف، أن "محاولاتَ زج اسمي بموضوع نادي الزوراء، الذي نكنُ له ولجماهيره كلَ الحب والتقدير، الغرض منه تخريب العلاقة الطيبة بيننا وبين جماهيرنا الوفية بشكلٍ عامٍ، وجماهير الزوراء الحبيبة بشكلٍ خاصٍ، ودق إسفين الفرقة الذي يحاول البعضُ للأسفِ الشديدِ التأسيس له في هذه المرحلة".

ودعا درجال "الجميع إلى الانتباهِ لما يحدث، وليعلم الجميعُ أني لن أدافعَ في يومٍ من الأيامِ عن الفاسدين أو المزورين كما يشاع".

وأكد إنه "رجل يحترمُ القانونَ جداً، ويسعى لبناءِ مؤسسةٍ رصينةٍ لا تتدخلُ فيما لا يعنيها، وتركز على عملها وأهدافها المرسومة، والتركيز على الخططِ المُستقبليّة التي وضعناها، من ضمنها التأهلُ لكأسِ العالم والارتقاء بدورينا" منوهاً إلى، إن "الأيامَ ستثبت صحةَ ما ذهبنا إليه".

وكانت محكمة التسوية الرياضية، أكدت بـ"عدم قانونية" الإدارة الحالية لنادي الزوراء، بعد تثبيت "مخالفات" في انتخابات إدارة النادي ودعوتها للجنة الأولمبية الوطنية بحل إدارة النادي وسط ضغوط ومطالبات جماهيرية لتنفيذ القرار.