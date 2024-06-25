الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل جندي جثته محتجزة في غزة

2024-06-25 00:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الجيش الإسرائيلي ومنتدى عائلات الرهائن والمفقودين الاثنين، مقتل أحد جنوده وهو من البدو خلال هجوم حركة حماس على جنوب اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتَين إلى أن مقاتلي حماس يحتجزون جثته في قطاع غزة. وأفاد الجيش في بيان بأن "الرقيب أول محمد الاطرش"، وهو من البدو ويبلغ 39 عاما من قرية المولاداه (جنوب إسرائيل)، والذي كان يُعتقد حتى الآن أنه محتجز حيًّا لدى حماس، "سقط في القتال ثم احتجز" رهينة. ونعى منتدى عائلات الرهائن الرقيب، مضيفا في بيان أنه "ترك وراءه زوجتين و13 ابنا وابنة". ومع إعلان مقتل الرقيب الأطرش، يرتفع عدد القتلى خلال هجوم حماس إلى 1195،