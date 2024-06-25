يورو 2024.. إيطاليا تتأهل لدور الـ16 بهدف قاتل وتقصي كرواتيا

2024-06-25 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد تعادله المثير مع منتخب كرواتيا بهدف لكل فريق، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل لوكا مودريتش هدف الفوز في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد لحظات من اهداره ركلة جزاء تصدى لها دوناروما حارس مرمى إيطاليا.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة سجل زاكاني هدف التعادل لمنتخب إيطاليا والتأهل لدور 16

وانتزع منتخب إيطاليا بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف منتخب إسبانيا صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط الذي فاز على البانيا بهدف نظيف.

وارتفع رصيد منتخب كرواتيا الذي كان يحتاج الفوز لضمان التأهل إلى نقطتين في المركز الثالث ليودع المنافسات رسميًا، وجاء منتخب ألبانيا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.