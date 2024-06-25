الأمن النيابية تناقش في مقر قيادة قوات الشرطة الإتحادية زيادة مخصصات مقاتليها

2024-06-25 01:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي المحمداوي، يوم الاثنين (24 حزيران 2024)، في مقر قيادة قوات الشرطة الإتحادية، إطعام المقاتلين وزيادة المخصصات وتمييزها كقوة قتالية مقاربة لقوات مكافحة الإرهاب.

وقالت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "زارت برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، برفقة عدد من أعضاء اللجنة، مقر قيادة قوات الشرطة الإتحادية، والتقت قائدها الفريق صالح ناصر العامري وعدد من قادة وامري الفرق التابعة للقيادة".

واستمعت اللجنة، وفقا للبيان، لـ"شرح مفصل قدمه قائد قوات الشرطة الإتحادية بشأن أنتشار القطعات وأنفتاحها في كافة المحافظات".

وجرى خلال الزيارة، "مناقشة موضوع نقل أبناء الشهداء من منتسبي الشرطة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة موضوع إطعام المقاتلين، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المخصصات وتمييزها كقوة قتالية مقاربة لقوات مكافحة الإرهاب".

وبحث المجتمعون، بحسب البيان، "استعدادات القتالية للشرطة الإتحادية، بالإضافة إلى بحث الأسلحة والمعدات العسكرية من ناحية التجهيز والصيانة، وبحث الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بالوحدات العسكرية في الشرطة الإتحادية، وإمكانية مفاتحة رئيس مجلس الوزراء بخصوص إستملاك الشرطة الإتحادية للأراضي المخصصة لإنشاء معسكرات تليق بأسم القوات الأمنية وراحة مقاتليها".

وأبدت اللجنة، "أستعدادها لمناقشة ما تم طرحه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لغرض معالجتها".