مجلس الأمناء يبارك للأمة الإسلامية والشعب العراقي بعيد الغدير الآغر

2024-06-25 01:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، للأمة الإسلامية والشعب العراقي بمناسبة عيد الغدير الآغر.وذكر مجلس الأمناء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي الكريم، بمناسبة عيد الغدير الأغر، أعاده الله على بلدنا الحبيب بالخير والأمان، والمزيد من التآلف والوحدة والرخاء".