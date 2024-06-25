وزير الكهرباء: هناك طفرة بالأحمال ونعمل على رفع مستوى إنتاج الطاقة

2024-06-25 01:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن هناك طفرة بالأحمال ، لافتا الى السعي لرفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية.وقال فاضل خلال جلسة مجلس الوزراء تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء يتابع على مدار الساعة تجهيز الكهرباء".وأضاف، أن "كل الوحدات الإنتاجية تعمل بطاقتها القصوى"، مبينا أن "هناك طفرة بالأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".وتابع، " سجلنا نمواً بالأحمال بلغ 20 بالمئة وهذا الارتفاع سبب مشكلة"، مؤكدا أنه "نعمل على رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية".