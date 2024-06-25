القبض على شخص يحفر في تل أثري في ديالى

2024-06-25 01:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ القت مفارز قسم شرطة الآثار وحماية التراث في ديالى اليوم الاثنين، القبض على شخص يحفر في تل اثري بحثا عن الآثار.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ أن الشخص الملقى القبض عليه كان يقوم بعملية الحفر في التلول العباسية الأثريّة في ناحية محمد سكران والتي تعتبر من المناطق الاثرية التاريخية في المحافظة.

وأشار المصدر إلى العثور على مواد حفر ودراجة نارية بحوزته، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى مركز الشرطة مع المواد المضبوطة.