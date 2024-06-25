العراق يدين الاعتداءات الإرهابية في داغستان

2024-06-25 02:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة جمهورية العراق للاعتداءات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في روسيا الاتحادية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق للاعتداءات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في روسيا الاتحادية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين".وأكدت الوزارة، تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية روسيا الصديقة ومع ذوي الضحايا، مجددة رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.