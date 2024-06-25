الشمري: وزارة الداخلية تسخر جميع إمكانياتها من أجل تأمين الزيارة بعيد الغدير

2024-06-25 02:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن وزارة الداخلية تسخر جميع إمكانياتها من أجل تأمين الزيارة بعيد الغدير الآغر.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، زار آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي وأسرة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، وتبادل الحديث مع مراجع الدين العظام حول جملة من الموضوعات، واستمع الى اراءهم السديدة عن عمل وزارة الداخلية والوضع الأمني بشكل عام".وأكد الوزير، بحسب البيان، على أن "وزارة الداخلية تعمل جاهدة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين وهي اليوم تسخر كل إمكانياتها من أجل تأمين زيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ذكرى عيد الغدير الأغر، في حين تعمل على تنفيذ واجباتها الأخرى في مختلف مناطق البلاد".