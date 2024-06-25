وزير العمل يعلن إطلاق منصة الغدير الخاصة بهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

2024-06-25 02:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إطلاق منصة الغدير الخاصة بهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.وقال الأسدي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "على بركة الله وبالتزامن مع فعاليات اسبوع عيد الغدير الأغر، نعلن اطلاق "منصة الغدير" الخاصة بهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".وأضاف: "سنقدم لأبنائنا عبر هذه المنصة طريقة مبتكرة ويسيرة لتقديم سلسلة من الدورات والدروس التطويرية وشروحات تفاعلية بشكل يساعد على التعلم والاستيعاب وبمحتوى مناسب لجميع الأعمار وستتضمن دورات لتعلم لغة الإشارة لشريحة الصم والبكم ، فضلاً عن دروس تقوية للأيتام، بالإضافة الى برامج تطويرية لدور الإيواء ، ناهيك عن برامج متابعة قدرات الموظفين".وتابع: " كما ستعقب هذه المرحلة، مراحل اخرى متقدمة سيتم خلالها تطوير المنصة وبشكل يوفر خدمة متكاملة للمراجعين، معاً سنصنع جيلاً قادراً على العطاء".