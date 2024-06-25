2024-06-25 07:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا، يوم الثلاثاء، إذ طغت المخاوف بشأن آفاق التعافي الاقتصادي في الصين على مخاوف الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس سبعة سنتات بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 86.06 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش قبل انتهاء أجل العقد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولًا بمقدار 8 سنتات أو 0.09٪ ليصل إلى 85.23 دولارًا.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 11 سنتا، أو 0.13%، إلى 81.74 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين نحو 3% الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

ولكن منذ ذلك الحين تزايدت المخاوف بشأن آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن شأن التأخير في خفض أسعار الفائدة أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلل النشاط الاقتصادي ويضر بالطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض مخزونات البنزين، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.