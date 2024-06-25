بوقت قياسي .. القوات الأمنية تحرر مختطفا وتعتقل الخاطفين في بغداد

2024-06-25 08:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطف والقبض على خاطفيه جنوب غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع (يوكن) سوداء اللون اقدموا على خطف شخص يعمل محاسباً في (كوفي ليلي) ضمن منطقة الكريعات في بغداد.

وأضاف أنه تم تعميم مواصفات العجلة ونصب السيطرات، وتمكنت القوات من اعتقالهم وتحرير الشخص الذي قام أيضا بتقديم شكوى ضدهم لمعرفة الأسباب.