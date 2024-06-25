2024-06-25 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن قيم الحقّ والعدل الاجتماعيّ والمساواة للإمام عليّ (عليه السلام) ستكون نهجاً لحكومتنا.وقال رئيس الوزراء في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم بخالص التهاني إلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الغدير المبارك، سائلين المولى، جلّ وعلا، أن يمنّ على بلادنا بالخير والمحبة والتسامح، والمزيد من التقدّم والازدهار".وأضاف: "وعبرَ جعل عيد الغدير عطلةً رسمية، ومناسبةً وطنيةً لكلّ العراقيين، فإننا جميعًا نستحضر الدروس التي انطوت عليها السيرة العطرة للإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في إرساء قيم الحقّ والعدل الاجتماعيّ والمساواة، لتكون نهجًا لحكومتنا، ومسارًا لتحقيق مصالح شعبنا".