الصدر: علي لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم بل للإنسانية جمعاء

2024-06-25 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، ان الامام علي لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم بل للإنسانية جمعاء.

وقال الصدر في كلمة بمناسبة يوم الغدير وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الله وفقنا بان يكون الغدير عطلة في العراق، عراق علي وصي الرسول وزوج البتول"، مضيفا "فاليوم قد شرفنا الله بعطلة العيد الثالث ليكون باب للعيد الرابع عيد ظهور مولانا الإمام المهدي (روحي له الفداء)".

وتابع الصدر أن "علي لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم بل للإنسانية جمعاء، وانا اشكر سنة العراق المنصفين الذين كانوا لنا سنداً".

وبين ان "علي عليه السلام لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم بل للانسانية جمعاء، ونحن العراقيون يجمعنا الوطن والرسول وحب علي (ع)".