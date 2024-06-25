الإطاحة بمتهم ارتكب جريمة "قتل" وضبط أسلحة غير مرخصة في ميسان

2024-06-25 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، القبض على متهم بالقتل وضبط أسلحة غير مرخصة في محافظة ميسان.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "استمرار للجهود الأمنية التي تبذلها قوات الشرطة الاتحادية في تعزيز الأمن وانفاذ القانون من خلال ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر بالاشتراك مع مفرزة من قسم شرطة الكرامة من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء بجريمة القتل في منطقة الجمعيات بمحافظة ميسان".

واضافت القيادة، "كما نفذت وحدات اللواء عملية تفتيش ضمن مناطق ( الروابه ، الماجدية ، سيد جميل ) تم خلالها ضبط الأسلحة ( 5 بندقية كلاشنكوف مختلفة ، بندقية صيد ، 3 مخزن عتاد بندقية مع 70 اطلاقة )".

واكدت انه "تم إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".



