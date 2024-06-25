القبض على 18 متهما وضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة في بغداد

2024-06-25 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، القبض على 18 متهما وضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارزها المشتركة تمكنت من القبض على (18) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

واضافت انه "تم ضبط (١٠) مسدسات وبنادق عدد (2) مع طائرتين مسيرتين (درون) وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".