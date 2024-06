النائب علا الناشي: وزير الصحة يوافق على استحداث حدة علاج طبيعي في قضاء الجبايش

2024-06-25 10:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وافق وزير الصحة صالح الحسناوي على فتح وحدة علاج طبيعي جديدة في قضاء الجبايش في استجابة لطلب النائب علا الناشي، التي أكدت على أهمية توفير هذه الخدمات للمواطنين في القضاء. وقال مكتب الناشي في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان الوحدة ستبدأ عملها بشكل مؤقت في بناية...

