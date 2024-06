2024-06-25 10:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نعت جمعية التضامن الإسلامي في ذي قار رحيل أحد مؤسسيها وروادها، سماحة الشيخ الأستاذ محمد حسن الخضري (رحمه الله). وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان الشيخ الخضري (رحمه الله) شخصية بارزة في الجمعية، تميز بحضوره الفعال وإسهاماته القيمة في مختلف مجالات عملها، وترك بصمة...

The post جمعية التضامن الاسلامي تنعى رحيل الشيخ محمد حسن الخضري (ابو عفاف) appeared first on شبكة اخبار الناصرية.