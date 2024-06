2024-06-25 10:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نشرت وزارة الكهرباء انفوغراف يوضح حملتها العاجلة لفك الاختناقات في محافظة ذي قار.

