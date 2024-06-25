طقس العراق .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-25 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "يوم السبت القادم، الطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".